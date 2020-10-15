В Перми на восьми автобусных маршрутах появятся дополнительные рейсы

В Перми, чтобы разгрузить салоны автобусов в част пик, будут запущены дополнительные рейсы.
Фото: Василий Вахрин
В Перми, чтобы разгрузить салоны автобусов в част пик, будут запущены дополнительные рейсы. Это коснется восьми маршрутов.
№3 «Станция Пермь-1 – микрорайон Нагорный»,
№10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный»,
№14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный»,
№36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», №45 «Микрорайон Крохалева – улица Мильчакова»,
№53 «10-й микрорайон – Центральный рынок»,
№74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка»,
№77 «Микрорайон Левшино – улица Мильчакова».
В администрации Перми сообщают, что изменения произойдут 19 октября. Будет скорректировано расписание автобусных маршрутов, загрузка которых в часы пик составляет порядка 80%.