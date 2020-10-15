В Перми на пешеходном переходе скончалась женщина

В Перми женщина скончалась, когда переходила дорогу.

В Перми 15 октября, около часа назад, на пешеходном переходе на улице Чернышевского была обнаружена пожилая женщина. Она лежала прямо на асфальте без движения. Очевидцы позвонили в экстренные службы. Как оказалось, женщина скончалась. На место приехали сотрудники ГИБДД по городу Перми. Они выяснили, что смерть женщины наступила не в результате аварии.

«Это происшествие не зарегистрировано, как дорожно-транспортное, женщину не сбивал автомобиль», - сообщили в городском ГИБДД.

Возможно ей стало плохо, когда она переходила дорогу.