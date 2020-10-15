В Пермском крае в 75 школах дети ушли на дистанционное обучение

За последнюю неделю, с 8 октября, к обычному режиму работы вернулись ученики классов 49 школ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Краевой оперштаб сообщает новые цифры о заболевших коронавирусом среди учащихся и дошколят. На 15 октября из-за выявленных случаев COVID-19 в 75 школах Пермского края от одного до нескольких классов были переведены на дистанционное обучение.

Такие классы есть в Перми, Кунгуре, Звездном, Чернушке, Чайковском, Соликамске, Березниках, Кондратово, Октябрьском, Осе, Елпачихе, Лысьве, Куеде, Чердыни, Кочево.

За последнюю неделю, с 8 октября, к обычному режиму работы вернулись ученики классов 49 школ, которые были на карантине.

Что касается детских садов, то на карантин ушли дети из 11 групп в Перми, Кондратово, Чайковском, Горнозаводске, Звездном. 8 дошкольных учреждений за прошедшую неделю вернулись к обычному режиму работы.

Из-за выявленных случаев COVID-19 у студентов разобщены коллективы в 11 ссузах Перми, Кунгура, Березников, Краснокамска. Вернулись к обычному режиму работы - 4. Вузов, где обнаружен COVID-19 у студентов и преподавателей - 12.

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