3Z/ТРИ-З запустила интернет-магазин оптики с доставкой по всей России

На сайте можно заказать и приобрести медицинские оправы, солнцезащитные очки и контактные линзы, включая продукцию собственного бренда 3Z lens, а также необходимые аксессуары. Фото: Офтальмологическая клиника «Три-З»

Пермь – Сеть офтальмологических центров 3Z запустила собственный интернет-магазин оптики с возможностью доставки заказов по всей территории РФ. На сайте optica3z.ru/ можно заказать и приобрести медицинские оправы, солнцезащитные очки и контактные линзы, включая продукцию собственного бренда 3Z lens, а также необходимые аксессуары.

Интернет-магазин optica3z.ru/ начал работу в октябре 2020 года. На сайте 4 основных раздела

- Контактные линзы. Покупатель может подобрать подходящие МКЛ по нескольким параметрам: бренд, цена, оптическая сила (диоптрии), срок ношения, материал изготовления и страна-изготовитель. В интернет-магазине 3Z представлены, в частности, линзы собственного бренда 3Z lens производства Великобритании.

- Медицинские оправы – как взрослые, так и детские – представлены 24 брендами, среди которых Ray Ban, Ray Ban Junior, Polaroid и др. Дополнительно их можно отсортировать по цветам и конструкции оправы – безободковой, ободковой и полуободковой.

- Солнцезащитные очки. Ассортимент представлен продукцией нескольких брендов, при этом все варианты обладают необходимой защитой от ультрафиолета и максимально защищают глаза от его вредного воздействия.

- Аксессуары. Раздел включает в себя самое необходимое для комфортного ношения очков и мягких контактных линз: салфетки, футляры, пинцеты, наборы для МКЛ и т.д.

Выбрав товар, покупателю необходимо добавить его в корзину и оформить заказ, заполнив адрес и свои персональные данные. Доставка осуществляется по всей территории страны – как в пункты выдачи, так и до двери по указанному адресу.

Интернет-магазин 3Z стал частью крупной федеральной сети офтальмологических центров 3Z, куда входят 4 хирургические клиники в Краснодаре, Ессентуках, Перми и Москве, а также 30 диагностических центров в 8 регионах страны.

«За 17 лет работы на рынке офтальмологии мы накопили достаточно экспертизы и опыта, чтобы запустить интернет-магазин оптики. Товары, представленные здесь, необходимы многим нашим пациентам на разных жизненных этапах. От выбора медицинской оправы часто зависит не только зрение, но и общее самочувствие человека – если она подобрана неправильно или сделана из некачественного материала, это может привести к постоянному ощущению дискомфорта. Весь ассортимент в интернет-магазине 3Z был тщательно отобран при участии наших ведущих врачей-офтальмологов, поэтому совершая покупку на optica3z.ru/, вы можете быть уверены в ее качестве», - комментирует генеральный директор ГК 3Z Александр Петросян.

Группа компаний «Три-З»

Группа компаний «Три-З» занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских услуг. Бизнес «Три-З» представлен одной из крупнейших в России сетей современных офтальмологических учреждений и включает в себя 30 диагностических центров в семи регионах России: Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, а также четыре крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми. «Три-З» уже 17 лет оказывает высококвалифицированную офтальмологическую помощь своим пациентам. За это время офтальмохирурги клиник провели порядка 265 тысяч операций, из них более 60 тысяч — по мировым передовым технологиям коррекции зрения.

Также в группу компаний «Три-З» входит многопрофильный медицинский центр «Сити-Клиник» в Краснодаре и федеральная сеть оптик «Три-З». Более 200 тысяч пациентов ежегодно выбирают опыт, профессионализм и внимательное отношение персонала группы компаний «Три-З». В подразделениях компании работает около 1000 сотрудников.

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