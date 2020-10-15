Английские танцы и уральские переплясы: как Пермь и Оксфорд отметят 25-летнюю дружбу

Фото: ассоциация Оксфорд-Пермь.

Четверть века назад, осенью 1995 года была подписана официальная декларация о побратимстве Перми и Оксфорда. Сотрудничество двух городов давно переросло в настоящую дружбу.

По случаю знаменательного юбилея и в Великобритании, и в нашем городе в октябре и ноябре пройдут юбилейные торжества. По известным причинам, проведут их в онлайн-формате, отчего они, впрочем, не станут менее насыщенными.

Прежде всего, молодые жители двух городов обменяются видеосюжетами, которые так и называются: «Я и моя Пермь», «Я и мой Оксфорд». Также запланирован обмен кулинарными мастер-классами.

Что будет происходить в Перми?

В пермских соцсетях в эти месяцы пройдет серия викторин-тестов на знание истории английского города-побратима и событий, с ним связанных. Пермские школьники поучаствуют в конкурсе эссе на английском языке «Один день в Оксфорде», оценивать результаты будут носители языка, активисты ассоциации «Оксфорд-Пермь». Для школьников и молодежи также организуют конкурс рисунков, лучшие из них отправят в Оксфорд, где выставят в «Story Museum».

В Перми состоится и русско-английский «перепляс». Танцевальный коллектив Дворца молодежи сейчас разучивает народный танец «Моррис данс» под руководством английских наставников.

В библиотеке им. Пушкина и районных библиотеках подготовили для читателей выставки книг о Великобритании и Оксфорде.

Что будут делать в Оксфорде?

Оксфордцы также сейчас разучивают новые для них танцевальные па. Они пообещали исполнить «Уральскую плясовую». Видео мастер-класс с инструкциями, как нужно плясать по-уральски, пермяки им уже отправили.

В онлайн-фестивале «PhotoOxford» примут участие четыре фотохудожника из Перми: для фестиваля было отобрано 26 фотографий, предоставленных Пермским отделением Союза фотохудожников России.

Ежегодный фестиваль «Этно-Англия» («EthnoEngland») по традиции пригласил поучаствовать в нем свои города-побратимы. 7 ноября пройдет мастер-класс по знакомству с русской музыкальной культурой – запланировано разучивание уральских частушек. Происходящее будет транслироваться на видео-хостинге «YouTube» для всех желающих.

В оксфордском фестивале «Свет Рождества» наряду со многими международными группами примут участие три танцевальных коллектива из Перми, которые создадут танцевальные композиции на музыку английского композитора Бенджамина Макэвоя (Benjamin McAvoy).

В подготовке праздничных мероприятий активно участвовали члены ассоциации «Оксфорд-Пермь», мэрия Оксфорда, учебные заведения Перми, коллектив Дворца молодежи, активисты побратимского движения из обоих городов.