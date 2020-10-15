«Рекорд каждый день». В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 111 человек

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11248. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье ежедневный рост заболеваемости коронавирусом. Рекорд весны был побит вчера, когда за сутки было выявлено 109 случаев, но сегодня цифры еще больше – 111 заболевших. Из них 73 человека положили в больницу, 38 лечатся дома.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11248. Ежесуточный прирост больных -1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,1 (на 14 октября – 1,09).

Из 111 новых заболевших - 46 мужчин, 63 женщины, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 21 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

Скончались от COVID-19 за сутки еще 5 человек, на карантине оказались 708, выписали 77 человек.