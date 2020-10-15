Пермский вуз переходит на дистанционное обучение

Переход на дистанционное обучение планируется с 19 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермский Университет переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на сайте вуза. Уже сегодня, 15 октября, сотрудники частично переходят в дистанционный, а с 19 октября студенты.

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения полностью переходят в дистанционный режим обучения. Студенты очной формы тоже начнут со следующей недели учиться дистанционно, за исключением лабораторных работ и занятий, для которых требуется специализированное программное обеспечение и оборудование. Приказ об этом размещен на сайте.