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Пермский вуз переходит на дистанционное обучение

Студенты ПГНИУ будут приходить только на лабораторные занятия
Анна Маркова
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Переход на дистанционное обучение планируется с 19 октября.

Переход на дистанционное обучение планируется с 19 октября.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пермский Университет переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщается на сайте вуза. Уже сегодня, 15 октября, сотрудники частично переходят в дистанционный, а с 19 октября студенты.

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения полностью переходят в дистанционный режим обучения. Студенты очной формы тоже начнут со следующей недели учиться дистанционно, за исключением лабораторных работ и занятий, для которых требуется специализированное программное обеспечение и оборудование. Приказ об этом размещен на сайте.