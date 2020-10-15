На Прикамье надвигаются дожди со снегом

По предварительному прогнозу в выходные в Прикамье будет холодно. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пермском крае сухая и теплая погода сменится на дождливую и прохладную. К тому же в отдельных районах синоптики обещают дожди со снегом. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг, 15 октября, небо затянут облака, днем столбик термометра поднимется до 10-15°С, на севере не выше +5°С.

Ночью 16 октября по северу выпадут дожди, местами со снегом, в центральных и южных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. К вечеру пятницы через регион ожидается смещение холодного фронта с кратковременными дождями и усилением ветра до 18 м/с. Температурный фон останется на прежнем уровне.

По предварительному прогнозу в выходные будет холодно (в пределах нормы), основные осадки выпадут в воскресенье в виде дождя, по северу временами со снегом.