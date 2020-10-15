«Не туда звонил». В Минздраве опровергли информацию о звонившем 771 раз пермяке

Житель Перми позвонил в медучреждение 771 раз, чтобы узнать результат анализа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сети появилась информация, что пермяк позвонил в медучреждение 771 раз, чтобы узнать результат анализа на коронавирус. В Минздраве провели внутреннюю поверку.

«По итогам проверки выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19. По данному номеру можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита».

Мы напоминаем, что уточнить статус готовности теста на коронавирус можно в региональном Роспотребнадзоре по телефонам:

8 (342) 258 07 87

8 (342) 236 51 90

8 (342) 239 31 20

8 (342) 236 41 52

8 (342) 208 34 68.

Однако, пермяки продолжают писать, что не могут дозвониться даже по указанным номерам Роспотребнадзора.

Олеся Штейникова:

- По данным номерам ни разу не дозвонилась в течении трех дней, либо занято, либо скидывают. Надоело уже если честно. Может уже найдете реальный выход из положения, а не заниматься отписками. Плюс ко всему телефонные операторы за недозвон также снимают оплату.