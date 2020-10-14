Появился еще один состав пермской «Пармы» - кибербаскетбольный

Фото: БК "Парма".

Пермская баскетбольная команда “Парма” стала прототипом для команды по кибербаскетболу. Теперь кибер «Парма» будет представлять баскетболистов на Чемпионате России по интерактивному баскетболу

Пока матчи из-за пандемии в традиционном баскетболе переносят на неопределенный срок, виртуальная спортивная жизнь кипит. В этом сезоне состоятся два крупнейших киберспортивных события — Чемпионат России и Кубок России по интерактивному баскетболу. Главная особенность состязания состоит в том, что участвовать могут прототипы реальных баскетбольных команд.

Павел Вербицкий, менеджер кибер «ПАРМЫ, рассказал, что состав команды был сформирован еще в июне, после появление новостей о проведении кибербаскетбольного чемпионата. В него входят шестеро человек из Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля, Краснодарского края, включая самого Павла.

- Факт того, что БК «ПАРМА» теперь будет представлять свои интересы теперь и на кибербаскетбольной арене - это очень верное решение, - говорит Павел. - Сейчас киберспорт идет вперед семимильными шагами. В этом сезоне пройдет уже 3-ий чемпионат, проводимый совместно NBA и NBA2k, где представлены многие клубы NBA. В России в 2019 и 2020 годах было проведено два отличных турнира, собравших большую зрительскую аудиторию. Поэтому создание кибербаскетбольной команды «ПАРМЫ» было правильным и важным решением.