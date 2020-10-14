Пермские зоозащитники займутся содержанием собак в муниципальном приюте

Фото: страница ВК "Волонтеры муниципального приюта г.Перми".

Автономная некоммерческая организация «Центр помощи и поддержки бездомных животных «Комфортный дом» победила в конкурсе по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества – приюта на улице Пензенской, 72. Сейчас в нем содержится более 350 собак.

– Эта некоммерческая организация и ранее по соглашению обслуживала приют на улице Пензенской, но такой формат не позволял реализовывать долгосрочные планы по развитию площадки, — отметили в городском управлении по экологии и природопользованию. - Теперь общественники будут управлять приютом самостоятельно. Его финансирование может осуществляться за счет грантов или работ по аутсорсингу на содержание собак из муниципального приюта. Администрация города будет тщательно следить за качеством содержания животных.