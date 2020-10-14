В Перми пять должников за тепло лишились автомобилей

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Кировском районе Перми арестовано пять автомобилей, принадлежащих должникам за отопление и горячее водоснабжение. Изъятие проведено в ходе совместного рейда сотрудников Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Дорогостоящих автомобилей лишились собственники, задолжавшие за тепло суммы на порядок меньше рыночной стоимости своих автомобилей. «Тойота Камри», принадлежащая семейной паре, проживающей в микрорайоне Закамск, была арестована из-за долга в 120 тыс. руб. при приблизительной текущей стоимости автомобиля более 1,5 млн руб. Хозяин седана Haima M3, оцениваемого в 300 тыс. руб., задолжал в десять раз меньше цены своего авто.

Если автовладельцы не погасят долги за тепло и горячую воду, то их имущество будет реализовано в счет погашения долга за коммунальные услуги. Также им придется оплатить расходы на эвакуацию при аресте.

С июля, когда в Пермском крае возобновились регулярные рейды судебных приставов и представителей ресурсоснабжающих организаций по адресам должников, было арестовано более 50 транспортных средств. Риск лишиться автомобиля и другого имущества есть у тех, кто не оплачивает отопление и горячую воду в течение трех месяцев и более.

К злостным должникам применяются и другие меры принудительного взыскания: наложение ограничений на проведение сделок с имуществом.

«Своевременная оплата коммунальных услуг — гарантия надежного и качественного теплоснабжения. Поэтому к должникам будут применяться все меры, предусмотренные законодательством», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров