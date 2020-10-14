В Прикамье полицейскому грозит 10 лет за то, что он переусердствовал с электрошокерами

Те самые электрошокеры. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Летом этого года в Березниках полицейский, теперь уже бывший, привел в служебный кабинет двух задержанных. То, что их задержали, это правильно: парочка избивала на улице своего знакомого.

Но страж порядка вынашивал идею превысить свои служебные полномочия. Для этого у него имелись неплохие электрошокеры - как раз два, по одному на каждого. Их потом изымут. На фотографии, которую выложат следователи, рядышком с ними будут лежать перчатки, скотч и даже медицинская сумка с крестом. Полный набор, необходимый для воспитания нарушителей.

Если коротко, экс-полицейский превысил полномочия настолько, что его действия подпали сразу под два пункта самой серьезной части соответствующей статьи уголовного кодекса. И грозит ему за это до 10 лет. Из органов его уволили, начальнику сделали строгий выговор. Дело передали в суд.

- 5 июля ночью сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу, находясь в служебном кабинете, применил физическую силу и электрошоковое устройство в отношении двух жителей Березников, - изложили суть дела в СУ СКР по Пермскому краю. - Те были доставлены в отдел полиции для разбирательства драки на улице, во время которой они избили своего знакомого. Сотрудник патрульно-постовой службы уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.