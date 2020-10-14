«Она перестала со мной дружить». В Прикамье 16-летний подросток целых полгода избивал 14-летнюю девочку

Подростковая жестокость иногда поражает своей бессмысленностью. Фото: EAST NEWS.

Осенью прошлого года в Чердыни девочка обиделась на мальчика и сказала, что больше видеть его не хочет. Подросток решил вернуть ее расположение силой.

- С октября прошлого года по май этого года он регулярно подкарауливал свою знакомую на улице и бил ее, - сообщили следователи СУ СКР по Пермскому краю. - Это он делал, по его словам, из-за того, что она перестала с ним дружить.

Избивал он девчушку на глазах у всех, что подтвердили 8 свидетелей.

По приговору суда жестокий подросток в течение 1 года 8 месяцев должен будет исправлять свое поведение в воспитательной колонии.