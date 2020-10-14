Полицейские вычислили и задержали преступников. Фото: Василий Вахрин

В Перми задержали двоих 27-летних мужчин, подозреваемых в изнасиловании двоих девочек 16-и и 17-и лет. Преступление они совершили в Краснокамском районе.

Как удалось выяснить следователям, одна из них, работала закладчицей наркотиков в интернет-магазине. Девушка решила обмануть своего работодателя и присвоила одну из партий себе.

Чтобы наказать ее, был нанят молодой мужчина. На преступление он отправился не один, а со своим знакомым. Мужчины изнасиловали девушек и скрылись.

Полицейские вышли на их след, но поиски осложняло то, что во время преступления они были в масках. Передвигались на автомобиле отечественного производства без государственного регистрационного знака.

- Располагая этими скудными данными, оперативники краевого МВД проделали огромную работу, отсмотрев записи со всех камер дорожного и уличного наблюдения, примыкающих к месту происшествия, - рассказали подробности расследования в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате сыщики вычислили автомобиль злоумышленников, получили фотоизображения подозреваемых, установили их личности и круг знакомых.

Одного из них задержали в Дзержинском районе Перми. В тот же день был взят его соучастник. Оба ранее судимы за преступления имущественного характера.

По имеющейся информации, стражи порядка, предполагают, что несовершеннолетняя закладчица и ее подруга могут быть не единственными жертвами задержанных.

«Следственным отделом по Краснокамску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела: «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время мужчины находятся в следственном изоляторе под арестом», - сообщает краевое ГУВД.