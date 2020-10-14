В Прикамье пришла большая партия аппаратов искусственной вентиляции легких

Контейнеры с аппаратами ИВЛ. Фото: краевое правительство.

В Пермь пришли контейнеры с очень нужным медицинским оборудованием. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину доложили, что в Прикамье поступила

первая партия из крупнейшей закупки ИВЛ.

Всего пришли 58 корейских аппаратов искусственной вентиляции легких из 201 закупленного. Поступление остальных ожидается до конца октября. Это оборудование должно обеспечить готовность медучреждений региона к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии. С начала пандемии в Прикамье уже поступили 260 новых аппаратов ИВЛ, которые были приобретены за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. В 20 больницах региона, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов ИВЛ. К концу октября в Пермском крае, таким образом, будет готово 706 аппаратов ИВЛ для оказания необходимой медицинской помощи.

НАША СПРАВКА

В Прикамье для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуто более 3 тысяч коек. За прошлую неделю Минздрав края дополнительно перепрофилировал 313 коек для лечения пациентов с COVID-19. Их развернули в 10 медицинских учреждениях края – в Перми, Березниках, Краснокамске, Нытве, Очере, Лысьве, Октябрьском и в Пермском районе.