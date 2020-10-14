Сохраним и доставим бесплатно: Торговый дом ПЗСП запустил акцию «Зимнее хранение»

Акция «Зимнее хранение» на протяжении многих лет востребована у покупателей, поскольку позволяет застраховаться от роста цен на материалы. Фото: АО «ПЗСП»

Традиционная акция для физических лиц «Зимнее хранение» от Торгового дома ПЗСП началась с 12 октября и продлится до конца марта. Предприятие обеспечивает сохранность продукции и гарантирует возможность ее вывоза до 31 мая 2021 года. В этом году условия «Зимнего хранения» распространяются на газобетонные блоки производства АО «ПЗСП», кирпич, а также утеплитель разных марок.

При этом Торговый дом ПЗСП предоставляет компенсацию доставки блочной продукции ПЗСП, а также сопутствующих товаров. В рамках акции клиенты смогут воспользоваться бесплатной доставкой продукции на расстояние 40 километров при полной предоплате и отгрузке в объеме кратном грузовой панели, затем стоимость составит 45 рублей за км.

Фото: АО «ПЗСП»

Как отмечают менеджеры Торгового дома ПЗСП, акция «Зимнее хранение» на протяжении многих лет востребована у покупателей, поскольку позволяет застраховаться от роста цен на материалы, что в современных реалиях особенно актуально.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте.