Ветераны «ПМУ» выиграли онлайн-конкурс Перми «Лучшее ветеранское подворье-2020»

Венера Габидуллина. Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Председатель Совета ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Венера Габидуллина стала победителем городского этапа смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье-2020».

Конкурс проводится ежегодно среди жителей края, перешагнувших пенсионный рубеж. Его организуют Пермская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, районные и городские советы ветеранов при поддержке администрации губернатора Пермского края и администраций муниципальных районов.

Ветераны представляют свои работы в двух номинациях: «Приусадебное хозяйство» и «Дачный участок». Лучших выбирают на трёх этапах – районном, зональном и краевом. Председатель Совета ветеранов пермского «УРАЛХИМа» Венера Габидуллина одержала победу сначала среди ветеранов Индустриального района, а затем стала лучшей в номинации «Дачный участок» на уровне Перми. Теперь её работу выдвинули на участие в третьем этапе конкурса. Там будут соревноваться пенсионеры со всего края.

В этом году из-за пандемии COVID-19 конкурс проходил в онлайн-формате. Ветеранам нужно было прислать фотографии и видео, презентующие их участки. В городском этапе конкурса приняло участие более 20 работ. Жюри, в состав которого вошли специалисты Пермского крайпотребсоюза, сотрудники Пермского аграрно-технологического университета, оценивали внешний вид дома и участка, дизайнерское оформление, выращенный урожай, ремесла, которыми владеют хозяева.

Венере Габидуллиной удалось набрать наибольшее количество баллов среди всех участников конкурса. В видео, которое она представила на конкурс, с помощью фотографий и стихов рассказывается о том, как много и дружно она работает вместе с детьми и внуками, как обустраивает и облагораживает свой дом, как обрабатывает и украшает участок.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- В этом году лето было просто отличное, на даче было много работы. Да и режим самоизоляции внес свои коррективы – почти всё время с его введения мы провели на участке. Это видео стало своеобразным отчётом. Очень приятно, что его так отметили!

Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - ветеранам» оказывает финансовую помощь Совету ветеранов предприятия. В 2020 году на эти цели направлено более 6 млн руб.