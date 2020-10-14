«Описали и продали». Жительница Прикамья лишалась двухкомнатной квартиры из-за долгов

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Жительница Прикамья долгое время не платила налоги, не осуществлял за коммунальные услуги и кредиты. Вскоре она обратила за очередным займом в банк, где в качестве залога оставила свою 2-х комнатную квартиру.

Как сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю, в отношении гражданки находилось сразу 18 исполнительных производств на общую сумму более 850 тысяч рублей.

В процессе принудительного взыскания квартира была описана и продана на торгах. Требования всех кредиторов были удовлетворены.

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