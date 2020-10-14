«Побит рекорд весны». За сутки 109 заболевших коронавирусной инфекцией

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11137. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прикамье всплеск коронавирусной инфекции. За сутки в регионе выявили 109 новых случаев. Весной максимальное число заболевших, выявленных за сутки было 107. Из 109 новых случаев заражения COVID-19: 67 человека проходят лечение в больницах, 42 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11137. Ежесуточный прирост больных составил 1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 13 октября – 1,09).

Из 109 новых заболевших - 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей (3 мальчика и 3 девочки). Среди них: младше 45 лет - 12 человек, 48 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.

В больницах на лечении всего находится 1607 пациентов с COVID-19. Выписали еще 75 человек, на карантине 1962 человека.

Жертвами коронавируса за сутки стали 6 жителей Пермского края.