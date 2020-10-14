В центре Перми найдено более 5 тысяч исторических предметов

Археологи обнаружили многочисленные находки XVII, XIX и XX века. Фото: Павел Воробьев.

На улице Ленина на месте строительства нового корпуса гимназии №17 подрядная организация занималась археологическими раскопками. Они обнаружили многочисленные находки XVII, XIX и XX века.

- Именно благодаря купеческой застройке на этом участке мы обнаружили целую историю, как строились дома, чем занимались люди, какого они были сословия, - рассказал руководитель «Экспедиции» Игорь Козмирчук. - В послереволюционное время здесь была больница, столовая. В процессе раскопок мы обнаружили более 5 тысяч находок различных исторических периодов. Например, мы нашли детскую игрушку 100-200-летней давности. Все находки мы сохранили для передачи в музей.

Среди найденных предметов есть посуда, монеты, ключ, пуговица, грузила, каска, медаль времен Николая II. Находки будут предложены Пермскому краеведческому музею и музею гимназии №17.