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В департаменте дорог и транспорта администрации Перми объявили аукционы по 6 автобусным маршрутам. Для пассажиров это известие означает то, что на улицах города станет больше новых современных автобусов.

- По новым контрактам перевозчики начнут работать уже с 1 декабря, - объяснили в департаменте. - Они должны вывести на маршруты низкопольные автобусы большой вместимости не старше 11 месяцев. В салонах каждого из них будут стационарные валидаторы для безналичной оплаты, то есть они смогут работать без помощи кондуктора. А еще в них будут электронные табло и радио, системы видеонаблюдения, навигационный контроль, датчики пассажиропотока, кондиционеры.

Каких маршрутов коснутся нововведения?

- Аукционы объявлены по автобусным маршрутам №11 «Парковый -Садовый», №19 «Липовая гора - Центральный рынок», №45 «Крохалева - улица Мильчакова», №51 «Владимирский – Пермь 1», №59 «Юбилейный - аэропорт Бахаревка», №74 «Владимирский - Заостровка», - сообщили в администрации Перми. - Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание автобусного маршрута №55 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка».