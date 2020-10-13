Врачи Краевой детской клинической больницы рассказали, может ли коронавирус передаваться через грудное молоко

Врачи предупреждают, что вирус может передаваться от ребенка к взрослому при чихании и кашле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам специалистов Краевой детской клинической больницы, дети легче переносят симптомы COVID-19, чем взрослые. Более половины заразившихся испытывают лишь легкие симптомы, такие как повышение температуры, кашель, першение в горле. Около трети имели признаки пневмонии, с повышением температуры тела, кашлем, хрипами, но без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.

Врачи выделяют четыре формы протекания болезни.

1. бессимптомное течение, когда родитель не понимает, инфицирован ребенок или нет. До 30 % детей переносят коронавирус именно в этой форме;

2. самая распространенная форма - это ОРВИ;

3. пневмония;

4. самая тяжелая форма заболевания с признаками дыхательной недостаточности. Ребенок задыхается и нуждается в искусственной вентиляции легких. Обычно это встречается у детей с врожденной патологией, например, иммунодефицит, болезни почек, легких, печени.

Внутриутробная пневмония была зарегистрирована лишь несколько раз, и только у детей, рожденных путем кесарева сечения от матерей с подтвержденным COVID-19. Все малыши выздоровели. Международные организации ЮНИСЕФ и ВОЗ провели ряд исследований кормящих женщин, болеющих COVID-19, и установили, что вирус не передается малышу через грудное молоко.

Врачи предупреждают, что вирус может передаваться от ребенка к взрослому при чихании и кашле, а также при прикосновении к зараженным вирусом поверхностям. Поэтому дети легко могут распространять вирус и передавать его другим — особенно это касается членов семьи и пожилых родственников.

Самое главное помните, что любое лечение ребенка должно проводиться под строгим контролем лечащего врача. Поскольку у традиционно назначаемых препаратов — парацетамола и ибупрофена много побочных эффектов. А новые препараты против COVID-19 не предназначены для детей.

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