Из Перми в Симферополь можно будет уехать на поезде без пересадок

Пермяки проедут на поезде "Таврия" по Крымскому мосту. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Уже в декабре пермяки смогут добраться до Крыма на поезде «Таврия». Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщает, что они будут курсировать с периодичностью два раза в неделю.

Поезда из Симферополя в Пермь будут отправляться по вторникам и субботам и следовать по маршруту через Ростов-На-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. В обратном направлении поезда будут отправляться по вторникам и пятницам. Время в пути составит 75 часов.

Первый состав поезда «Таврия» № 142/141 Симферополь - Пермь отправится 12 декабря в 0.55 (мск) с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Пермь 15 декабря в 5.07 (мск). Из Перми первый поезд отправится 15 декабря в 14.04 (мск) и прибудет в Симферополь 18 декабря в 15.40 (мск).