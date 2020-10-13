Пермский «УРАЛХИМ» направил более 22 млн руб. на защиту работников от коронавируса

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» подвел промежуточные итоги профилактики распространения COVID-19 на предприятии. Объем финансирования мер по сохранению здоровья сотрудников уже превысил 22 млн руб. Закупки дополнительных средств индивидуальной защиты и финансирование других мер профилактики продолжаются.

Филиал «ПМУ» относится к предприятиям с непрерывным производственным циклом, поэтому персонал производственных подразделений в 2020 году не прекращал трудиться в штатном режиме в период нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19. Работодатель предпринимает все возможные меры для обеспечения безопасности сотрудников. С 19 марта на заводе установлен и продолжает действовать режим профилактики распространения коронавирусой инфекции.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- На предприятии с конца марта по настоящий момент действует штаб по предотвращению распространения COVID-19. Мы каждую неделю точечно корректируем мероприятия, контролируем статус и эффективность принимаемых мер, чтобы ситуация оставалась под контролем до самого последнего момента. Эта работа будет продолжаться столько, сколько нужно.

Для сохранения здоровья работников дополнительно уже закуплено более 215 тысяч масок и респираторов, более 78 тысяч пар перчаток, 145 термометров контактных и бесконтактных, 2000 литров дезинфицирующих средств для обработки рук из диспенсеров и 2000 индивидуальных тюбиков со спиртсодержащим гелем. В подразделениях установлены 53 облучателя-рецеркулятора закрытого типа, улучшена вентиляция помещений.

В период второй волны заболеваемости с 29 сентября по 8 ноября 50% административного персонала филиала «ПМУ» переведено на удаленный формат работы, остальные обеспечивают производственный процесс с соблюдением всех мер профилактики. В филиале «ПМУ» обязательна санитарная дистанция между людьми в 1,5 метра. Для ее соблюдения увеличено количество корпоративных автобусов. Между рейсами их салоны дезинфицируются. На проходной организован входной контроль состояния здоровья работников: установлены стойки автоматического измерения температуры. В течение смены самочувствие персонала контролируется несколько раз.

Для сотрудников всех подразделений компании «УРАЛХИМ» в городе Перми действует корпоративная «горячая линия» по вопросам о COVID-19 и врачебная помощь на дому. Работодатель заключил с коммерческой клиникой договор для оперативного выезда терапевта по вызовам сотрудников с симптомами ОРВИ и тестирования на коронавирусную инфекцию.