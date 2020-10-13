В Пермском крае за сутки выявили 106 заболевших коронавирусной инфекцией

Из 106 новых заболевших - 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье за сутки 106 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 83 человека проходят лечение в больницах, 23 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 11028. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 12 октября - 1,09).

Из 106 новых заболевших - 46 мужчин, 58 женщин, 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Среди них: младше 45 лет - 10 человек, 51 человек в возрасте 45-65, 43 человека старше 65 лет.

Скончались за сутки еще 7 пациентов с коронавирусом, выздоровели - 74 человека.