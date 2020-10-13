В октябре в больницы Прикамья поступит партия из 201 аппарата искусственной вентиляции легких

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В Прикамье повышается готовность к противодействию коронавирусной инфекции. Для этого закупили дополнительно 201 аппарат ИВЛ.

Как сообщил на заседании краевого оперштаба губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, первая партия, 58 аппаратов искусственной вентиляции легких, поступит уже на этой неделе. Всего в Прикамье должен поступить 201 аппарат ИВЛ MV2000 производства корейской компании «МЕКИКС Ко., Лтд». Все они должны прийти в регион до конца октября, это повысит готовность медучреждений региона к приему пациентов с COVID-19 и пневмонией в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в край уже поступили 260 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были приобретены за счет средств федерального фонда на борьбу с коронавирусом. Всего в медучреждениях Прикамья, которые перепрофилировали для работы с COVID-19, подключены 505 аппаратов ИВЛ. Их распределили по медучреждениям в 20 территориях региона.

Таким образом, к концу этого месяца в Пермском крае будет готово 706 аппаратов ИВЛ для необходимой помощи пациентам.

НАША СПРАВКА

В Прикамье для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией развернуто более 3 тысяч коек. На прошлой неделе в Минздраве приняли перепрофилировать еще 313 коек для лечения пациентов с COVID-19. Их развернули в 10 медицинских учреждениях края – в Перми, Березниках, Краснокамске, Нытве, Очере, Лысьве, Октябрьском и в Пермском районе.