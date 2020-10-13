«Истекла кровью со стрелой в шее». В Пермском крае в собаку выстрелили из арбалета

Собака со стрелой ходит по деревне Конюково. Фото: https://vk.com/cp_perm

Жуткие фото появились в соцсетях. Автор сообщает, что сделаны они в деревне Конюково: «Подстрелили собаку соседей, вот что он вам сделал?», - написал автор. На них собака со стрелой в шее истекает кровью. Бедное животное ходит по деревне. В комментариях пишут, что это стрела от арбалета.

Ее подстрелили из арбалета местные жители. Фото: https://vk.com/cp_perm

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