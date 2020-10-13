В Перми дольщики недостроенных домов получат компенсации

Дольщикам проблемных домов на Цимлянской, 28, 30 выплатят компенсации.

Дольщикам проблемных домов Перми выплатят компенсации. Это касается домов по улице Цимлянской, 28, 30. Уже 28 октября Федеральный Фонд защиты прав дольщиков начнет предоставлять выплаты.

Компенсаций ожидают 11 дольщиков долгостроев. По информации Дом РФ, общая сумма компенсаций составит 41 млн рублей. Размер компенсаций рассчитывается в соответствии с рыночной ценой жилья на основании отчета оценщика, привлеченного Фондом.

Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений о выплате можно на официальном сайте Фонда (фонд214.рф) или по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.

Для этого нужно подготовить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

«Размер выплаты рассчитан индивидуально для каждого дольщика. Выплата будет производиться в рублях. По нежилым помещениям и машиноместам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора», - пояснили в Федеральном Фонде.

Напомним, Фондом уже приняты решения о восстановлении прав 835 дольщиков девяти проблемных домов Пермского края. Помимо домов на ул. Цимлянской, 28, 30, приняты решения о достройке объектов по ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининская, 175, ул. Кировоградская, 68а, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Карпинского, 114, ул. Декабристов, 97.