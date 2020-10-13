«Трое в больнице». В Пермском крае произошло серьезное ДТП

Пассажира и водителя «Рено» и водителя «Лады» «скорая» увезла в больницу с различными травмами.

ДТП случилось 10 октября в Кизеловском районе на дороге Кунгур - Соликамск. По предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, ее виновником стал водитель автомобиля ВАЗ - 2102, за рулем которого был 29-летний житель Кизела.

Он выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с автомобилем «Рено Дастер». Водитель «Дастера», чтобы не врезаться в ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Лада Х Рэй». Пассажира и водителя «Рено» и водителя «Лады» «скорая» увезла в больницу с различными травмами. Автомобили серьезно повреждены.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.