ВТБ и Деловая Россия в Пермском крае подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ активно сотрудничает с бизнесом Пермского края, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. Фото: ВТБ

Предметом соглашения стало сотрудничество обеих сторон в вопросах содействия развитию малого, среднего и крупного бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края. ВТБ будет оказывать консультационную поддержку членам Деловой России по продуктам банка.

«Соглашением предусматривается проведение совместных с банком ВТБ консультаций по программам кредитования, информирование представителей бизнеса о новых кредитных продуктах банка, внедрение эффективных инноваций в сфере предпринимательства. Уверен, что заключенное соглашение послужит развитию комфортной бизнес-среды в регионе, - прокомментировал соглашение Дмитрий Теплов.

«Мы считаем поддержку предпринимателей одним из важнейших направлений в нашей деятельности и предлагаем привлекательные механизмы сотрудничества для развития бизнеса в Пермском крае. Рассчитываем, что наша совместная работа с «Деловой Россией» станет еще одним эффективно работающим инструментом, привлекательным для бизнес-сообщества Прикамья», - отметил Владимир Стрельников.

Банк ВТБ активно сотрудничает с бизнесом Пермского края, финансирует проекты в ключевых отраслях экономики. На 1 июля 2020 года корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе насчитывает 40 млрд рублей, в том числе в сегменте малого и среднего бизнеса – 35,4 млрд рублей. Наиболее значительные доли в его структуре приходятся на торговые компании, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, машиностроение, строительный сектор.

Справка

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» основана в 2001 году. Пермская краевая Деловая Россия объединяет предпринимателей из различных сфер: девелопмент, IT, промышленное производство, управление активами и других – всего 12 комитетов и более 70 участников – крупных предпринимателей и топ-менеджеров края.