«Ситуация под контролем». В Пермском крае не будут продлевать школьные каникулы из-за коронавируса

В школах проходит утренний фильтр, между классами максимально минимизированы контакты. Фото: permkrai.ru

В понедельник, 12 октября, члены правительства под председательством губернатора края Дмитрием Махонимым обсуждали вопрос о сезонной заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день 64 класса изолированы на 14 дней из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. И.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что на карантине по ОРВИ находится 1,4% учащихся региона.

«Мы контролируем процесс обучения и ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. В отдельных случаях мы переводим классы на самостоятельное или дистанционное обучение на одну-две недели, чтобы предотвратить распространение заболевания как ОРВИ, так и COVID-19. Поэтому на сегодня сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября», - сообщила Раиса Кассина.

Но так как 4 ноября отмечается День народного единства, в школы ученики вернутся 5 ноября. Участники совещания поддержали данное решение.

Напомним, в школах проходит утренний фильтр, между классами максимально минимизированы контакты, проходит регулярная обязательная дезинфекция помещений. Сотрудники министерства образования регулярно выезжают в школы и проверяют соблюдение требований образовательными организациями.

Кроме того, по поручению губернатора Пермского края передан 1 млн защитных масок в школы, техникумы и колледжи Прикамья. Средства индивидуальной защиты уже получили 24,5 тыс. педагогов образовательных учреждений по всему краю.