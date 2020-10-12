«Т Плюс» в Перми подключила к теплу школу олимпийского резерва, гимназию, детский сад и шесть новостроек

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«Т Плюс» подключила к системе теплоснабжения 2 новых торговых центра, 6 многоквартирных жилых домов, корпус школы олимпийского резерва, гимназию и детский сад в Перми. Для этого компания построила 0,6 км тепловых сетей.

Энергетики подключили к теплу корпус СДЮШ олимпийского резерва «Летающий лыжник» в Ленинском районе Перми. Спорткомплекс имеет общую площадь более 2,3 тыс. кв. метров и включает три зала: универсальный спортивный и тренировочный. На площадке будут заниматься 1280 детей – воспитанников спортшколы.

К системе теплоснабжения подключен новый детский сад в микрорайоне Судозавод Кировского района Перми на ул. Байкальская, 26а. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 мест. По проекту, здесь запланировано открытие студии звукозаписи, 3D-музея музыкальных инструментов и музыкально-концертного зала.

Энергетики подали отопление в новый корпус гимназии № 3 в Орджоникидзевском районе Перми. Новое четырехэтажное здание общей площадью 18 974 кв. м включает 60 учебных кабинетов, библиотеку, музей, актовый зал со сценой, 2 спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок и столовую. Здесь будут обучаться 1 050 учеников начальных, средних и старших классов.

Также тепло поступает в 6 жилых комплексов общей площадью 58276,03 кв. метров. К отоплению подключено более 850 квартир. Благодаря оперативной подаче теплоносителя застройщики смогут продолжать отделочные работы и соблюдать сроки сдачи новостройки.

С начала 2020 года общая мощность подключенных филиалом объектов в Перми составила 22,07 Гкал/час. Всего тепло от «Т Плюс» за этот период начал получать 81 новый объект.

«Для упрощения процедуры по подключению к системе теплоснабжения и повышения доступности инфраструктуры для девелоперов в Пермском филиале «Т Плюс» работает «единое окно» для застройщиков. Здесь представители строительных компаний могут получить все требуемые консультации со специалистами энергокомпании, чтобы обеспечить подачу в строящиеся объекты в максимально сжатые сроки», – отмечает заместитель директора Пермского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Алексей Мартьянов.