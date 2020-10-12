Медведь пришел к людям в село Антипино в Коми округе. Фото: архив "КП"

Накануне село Антипино в Кудымкарском районе пришел незваный лесной гость. Медведя заметили на окраине населенного пункта местные жители, бегущего по дороге. По словам очевидцев, они спугнули его автомобилем. Помочь людям попыталась дворовая собака, она погналась за косолапым, но получила от него удар лапой. У дворняги на теле остались раны.

- Испугавшись сигнала машины, медведь свернул на другую улицу. – рассказывает местный житель Павел. – Потом свои следы он оставил у убойного цеха местного предпринимателя, который занимается продажей мяса. Сломал деревянный забор, зашел к нему во двор и залез в телегу с кишками забитых туш, поживился и ушел в лес.

Как рассказали в охотинспекции по Коми округу, местным жителям было дано разрешение на его добычу, медведь несколько раз выходил к забойному цеху. В минувшие выходные животное выследили и убили.