В Пермском крае выявили 104 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10818. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 104 пермяков. 90 человек проходят лечение в больницах, 14 - амбулаторно на дому.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 10818. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 11 октября – 1,09).

Из 104 новых зараженных – 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Среди них: младше 45 лет – 18 человек, 56 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

На карантине остается 1442 человека, за сутки цифра увеличилась на 235 человек. Скончались от опасной инфекции 4 пациента.