В минздраве рассказали о состоянии министра Оксаны Мелеховой

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова продолжает лечение в стационаре. Фото: Василий Вахрин

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова продолжает лечение в стационаре. Напомним, 9 октября ее госпитализировали с пневмонией. Тест на коронавирус у Оксаны Борисовны оказался отрицательным. Она находится на больничном с ОРВИ с 7 октября. Позже при прохождении КТ (компьютерная томография - ред.) у нее была выявлена пневмония, требующая стационарного лечения.

- Оксана Борисовна продолжает лечение в стационаре, ее состояние стабильное, без отрицательной динамики, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.