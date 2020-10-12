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Общество

В Пермском крае за неделю из больниц выписали 400 пациентов после лечения от коронавируса

Под наблюдением медиков остаются 1442 жителя региона
Анна Маркова
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На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек.

На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за предыдущую неделю выписано еще 400 пациентов после лечения от коронавируса.

«На сегодня, 12 октября, выписано еще 53 пациента, проходивших лечение от COVID-19», - сообщает краевая администрация. Общее число выздоровевших от с начала эпидемии - 7333. Под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя Пермского края.

На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек. Они проживают во всех территориях региона.