В Пермском крае за неделю из больниц выписали 400 пациентов после лечения от коронавируса

На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Пермском крае за предыдущую неделю выписано еще 400 пациентов после лечения от коронавируса.
«На сегодня, 12 октября, выписано еще 53 пациента, проходивших лечение от COVID-19», - сообщает краевая администрация. Общее число выздоровевших от с начала эпидемии - 7333. Под наблюдением специалистов остаются 1442 жителя Пермского края.
На утро 12 октября общее число выявленных заболевших составляет 10818 человек. Они проживают во всех территориях региона.