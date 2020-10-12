«Безопасные материалы и передовые технологии». В Перми начали выпускать бытовую и профессиональную химию мирового уровня

Для разработки продукции привлекли лучших специалистов и экспертов Института технической химии. Фото: «Чисто-Быстро»

В Перми начали выпускать бытовую и профессиональную химию под брендом «Чисто-Быстро». Основным преимуществом новой продукции является то, что в производстве всех товаров используются только современные материалы и сырье, не приносящие вреда окружающей среде.

Вся продукция имеет усиленные формулы и уникальный механизм действия. При этом сохраняется оптимальное соотношение «цена-качество». Все средства «Чисто-Быстро» экономичны в использовании и высокоэффективны.

По словам генерального директора «Чисто-Быстро» Данила Якушева, перед началом производства специалисты компании тщательно изучили европейский рынок бытовой химии и сравнили с запросами российского.

- Оказалось, что действительно эффективные и недорогие европейские средства у нас не представлены. А качество большинства российских продуктов оставляет желать лучшего, — подчеркнул Данил Якушев.

Тогда и появилась идея производства собственной продукции чистящих средств, равной по эффективности лучшим зарубежным образцам. Для разработки продукции привлекли лучших специалистов и экспертов Института технической химии. А до выхода на рынок продукция была испытана в «полевых» условиях.

Фото: «Чисто-Быстро»

«Чисто-Быстро» разработали и начали производство бытовой и профессиональной химии широкого спектра: анти-жир, средства для очистки от ржавчины, цементных и известковых отложений, техническое моющее средство. Также с началом эпидемии коронавируса «Чисто-Быстро» занялась разработкой антисептиков и дезинфицирующих. Сейчас они проходят испытания в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора и скоро поступят в продажу.

Универсальная продукция «Чисто-Быстро» уже появилась на прилавках пермских магазинов. Узнать их адреса можно на сайте компании. Количество магазинов постоянно увеличивается. Подробную информация о продуктах компании можно найти во ВКонтакте и в Instagram. Для оптовых покупателей действуют специальные условия. Заказать продукцию можно на сайте или по телефону +7 (342) 273-05-92.