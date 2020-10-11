«Матч с «Зелена Гура» пришлось перенести». Пять баскетболистов пермской «Пармы» не получили положительный тест на коронавирус

Фото: БК "Парма".

Успешное начало сезона пермских баскетболистов «Пармы», которые стартовали с победы над армейцами ЦСКА, прервано. И виной тому не сильные соперники, а коронавирус.

- По итогам теста на COVID-19, который наша команда сдавала в субботу, 10 октября, положительный результат на коронавирус выявлен у пяти баскетболистов БК «Парма», - сообщили в пермском клубе. - Остальным игрокам, а так же тренерам, врачам и сопровождающим лицам нашей команды выданы предписания Роспотребнадзора по Пермскому краю об обязательной самоизоляции.

Таким образом, игру с БК «Зелена Гура», которая должна была состояться в Перми 13 октября, во вторник, перенесут на другую дату.

- Стоимость билетов на этот матч, приобретенных на сайте «Сцена 24», будет возвращена автоматически в течение десяти дней на банковскую карту, с которой была оплачена покупка, - успокоили болельщиков менеджеры команды. - Если билет был приобретен оффлайн в точках продаж компании «Центральные кассы», необходимо обратиться в кассу, где вы купили билеты и заполнить форму по возврату. Адреса «Центральных касс» по ссылке https://ckassa.ru/lp/cashlist.

Владельцы вездеходов смогут посетить домашний матч «Пармы» с БК «Зелена Гура» в новую дату, которая чуть позже будет согласована двумя клубами.