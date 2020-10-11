Авиакомпания выплатит пермячке 91 тысячу рублей за отмененный из-за коронавируса авиарейс

Фото: Ленинский районный суд.

Еще до введения ограничений из-за коронавируса жительница Перми запланировала поездку с детьми в Бургас. Она заранее приобрела билеты в авиакомпании «Сибирь», заплатив 91 435 рублей.

Но поездка не состоялась по известным причинам. Многодетной маме авиаперевозчик предложил вместо денег сертификат, с условием, что она им может воспользоваться, когда ограничения будут сняты.

Пермячку это не устроило, однако авиакомпания отказалась возвращать деньги.

Тогда несостоявшаяся авиапассажирка пошла в суд. Представители компании прислали в Ленинский районный суд письменное разъяснение, что по причине форс-мажорных обстоятельств могут вернуть денежные средства по истечении 3 лет.

- Надлежащее исполнение договора воздушной перевозки оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, - признали в Ленинском суде. – Но суд учел, что истец является лицом, имеющим статус многодетной семьи, в связи с чем имеет право подать заявление о возврате провозной платы до истечения трех лет.

Суд постановил взыскать с АО «Авиакомпания «Сибирь» в пользу пермячки 91 435 рублей, а в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 2943 рублей.