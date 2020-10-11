«Двигатель в салон ушел». В соцсетях комментируют лобовое столкновение в Прикамье

Фото: страница Chp_159 в Instagram.

В соцсетях появились фотографии жуткого лобового столкновения иномарки и отечественного легкового автомобиля, произошедшего под Очером.

В частности, на странице паблика Chp_159 в Instagram снимки публикуются в сравнении с двух ракурсов. На одном видно, что в аварию кроме двух автомобилей попала еще и фура. На другом можно разглядеть последствия сильного удара: у иномарки смят капот, а вот кузов «Лады» смят почти наполовину.

- Двигатель в салон ушел, - отметил один из посетителей соцстраницы.

Как позже объяснили в полиции, водитель и два пассажира отечественной легковушки, вылетевшей на встречку, серьезно пострадали.

- Столкновение произошло в 11.30 на 397 километре трассы "Подъезд к г. Перми от М7 «Волга», - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Водитель ВАЗ 2114, по предварительным данным, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода Октавиа». В результате аварии пострадал 23-летний водитель отечественной легковушки и два его пассажира, они были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.