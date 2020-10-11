В Перми в пруду нашли тело 84-летнего местного жителя

Этот пруд давно обмелел.

Жители частного сектора в микрорайоне Центральная усадьба в Мотовилихинском районе увидели, что в пруду у самого берега плавает тело. Приехавшие городские спасатели вытащили из воды утонувшего пожилого человека.

- Он был в одежде, тело находилось в одном метре от берега, его передали сотрудникам полиции, - рассказали они.

Позже выяснилось, что утонул 84-летний местный житель. Прямо рядом с прудом, в который впадает речка Большая Мотовилиха, на улице Городецкая стоят частные дома.

Полицейские будут устанавливать обстоятельства смерти погибшего.