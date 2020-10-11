В Прикамье министерства начинают вновь переходить на дистанционный режим работы

- Фото: Василий Вахрин

Из-за осеннего ухудшения ситуации по коронавирусу ведомства начинают возвращаться к удаленному формату работы. В частности, об этом заявили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

- Минприроды Пермского края, в связи с продолжающийся угрозой распространения короновирусной инфекции в регионе продолжает свою работу в специальном режиме посещения, предусматривающем использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи и минимизации доступа в помещения, - сообщается на сайте ведомства.

Обращение в министерство можно подать посредством официального сайта «Интернет-приемная Пермского края», размещенного по адресу: https://reception.permkrai.ru/.

Государственные услуги, оказываемые Минприроды Пермского края, можно получить с помощью портала госуслуг.

Список телефонов министерства доступен по ссылке: https://priroda.permkrai.ru/about/contacts/