Смертельное ДТП: в Прикамье иномарка опрокинулась в кювет

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.

Езда в нетрезвом виде в темное время суток привела к смертельной аварии. Вчера вечером водитель иномарки разогнался на трассе, ведущей в Чайковский, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Его 36-летний пассажир погиб на месте.

- Авария произошла около восьми вечера 10 октября на 98 километре автодороги «Кукуштан-Чайковский», - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», допустил съезд в кювет, машина опрокинулась. 36-летний пассажир скончался на месте. Самого водителя госпитализировали с различными травмами, у него установлено состояние алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства ДТП.