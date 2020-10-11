На следующей неделе в Перми отключат воду в домах в трех районах

Опять воду отключили.

В компании «Новогор Прикамье» предупредили жителей Перми об отключении воды в связи с ремонтом водоводов. Ремонтные районы пройдут в трех районах краевого центра. Смотрим, не попал ли ваша многоэтажка в список домов, которые останутся без воды.

Сегодня, 11 октября, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах:

- Глеба Успенского, 4, 6, 8, 9;

- Куйбышева, 66, 66А, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68А, 70, 72;

- Пионерская, 7А.

13 октября, во вторник, воду отключат с 9.00 до 18.30 в домах на улицах:

- Комсомольский проспект, 1, 3, 4;

- Куйбышева, 4А, 6;

- Монастырская, 12, 12/1, 53А, 53Б;

- Окулова, 4, 4А.

14 октября, в среду, с 10.00 до 13.00 без воды придется посидеть жителям домов на улице Крупской, 42, 42А, 42Б, 44.

15 октября, в четверг, с 10.00 до 13.00 отключат воду в домах на улицах:

- Василия Соломина, 8, 10, 12;

- Лебедева, 21, 34.

17 октября, в субботу, с 10.00 до 13.00 воды не будет в домах на улицах:

- Крупской, 51А;

- Студенческая, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.