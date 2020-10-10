«Снизить нагрузку на общественный транспорт». Глава Прикамья предложил предприятиям и заводом начинать рабочий день в разное время

Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

В пятницу, 9 октября, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае обсуждался вопрос по контролю масочного режима в торговых точках и общественном транспорте.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Зомарев отметил, что роста заболеваемости коронавирусом сейчас нет в тех регионах России, где соблюдаются масочный режим и социальная дистанция.

- У нас нет выбора: или мы будем соблюдать требования безопасности, либо придется применять какие-то другие меры. Другие меры прежде всего коснутся экономики. Поэтому необходимо обеспечить контроль на основных противоэпидемических мероприятиях: ношение масок в социальных местах и в транспорте, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция, – заявил Зомарев.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля за соблюдением масочного режима.

«Нам нужно более системно подойти к вопросу: люди едут на работу на общественном транспорте, в толкучках не выдерживается дистанция. Проработайте вопрос с заводами и крупными предприятиями, может быть , есть техническая и юридическая возможность, чтобы часть работников приступала к работе, условно, в 8 утра, часть – в 9. Это позволило бы снизить нагрузку на транспорт, развести потоки пассажиров, - отметил глава региона.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.

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