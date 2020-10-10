Погибший Владислав. Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем 28-летнем Владиславе

Напомним, 28-летний Владислав работал на пилораме в районе завода «Керамзит» в поселке Яйва. Днем 24 сентября у молодой человека случился приступ эпилепсии, а вечером того же дня он в одних трусах и тапочках ушел в неизвестном направлении и пропал.

Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда "Регион59".

К сожалению, поиски молодого человека закончились трагедией. В пятницу, 9 октября, маме Владислава позвонили полицейские и сообщили, что ее сын погиб. Тело молодого человека нашли в яме в очистных сооружениях недалеко от поселка Яйва.

- После приступа эпилепсии он ведь плохо соображает, - рассказывает мама погибшего. - Видимо, в темноте он туда и провалился. Неизвестно, погиб он от удара или захлебнулся. Сначала в воде нашли одну тапку, а потом всплыло само тело.

В Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского и пропавшей 13 сентября 18-летней Ирины Ханган.

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