В Пермском крае выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе 10719 подтвержденных случаев COVID-19
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По данным Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 98 новых случаев заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Из новых инфицированных – 43 мужчины, 54 женщины, 1 ребенок. Среди них: младше 45 лет – 16 человек, 47 человека в возрасте 45-65, 34 человека старше 65 лет.
- Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов, - сообщили оперштабе.
Накануне в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю стали формировать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало составлять с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.
Свердловский район возглавляет список с 78 заболевшими за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71 человек. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район с 59 заболевшими. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.
Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:
78 - Свердловский район;
71 - Кировский район;
59 - Мотовилихинский район;
39 - Индустриальный район;
35 - в Орджоникидзевском районе;
30 - Дзержинский район;
16 - Ленинский район.
Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Состояние средней степени тяжести». Министра здравоохранения Пермского края госпитализировали с пневмонией
Тест на коронавирус у Оксаны Мелеховой оказался отрицательным (подробнее..)