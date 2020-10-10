«По собственному желанию». Министр финансов Пермского края покинула пост

Елена Чугарина. Фото: permkrai.ru

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина покинула должность.

- Елена Александровна написала заявление по собственному желанию. Вчера был ее последний рабочий день, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Елена Чугарина возглавила краевой минфин в 2017 году. До этого госпожа Чугарина работала начальником департамента финансов, заместителем администрации города Перми, заместителем председателя городской контрольно-счетной палаты, также была первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Напомним, 7 октября после инаугурации губернатора Пермского края Дмитрия Махонина краевое правительство сложило свои полномочия. До назначения нового состава кабинета министров все главы ведомств продолжают свою работу в статусе исполняющих обязанности.

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