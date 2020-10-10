Благодаря вмешательству прокуратуры 5 детей-инвалидов из Пермского края получили жизненно необходимые лекарства

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Прокуратура Пермского края проверила информацию, размещенную интернете, о нарушении прав тяжелобольных детей.Сотрудники надзорного ведомства установили, что в крае проживают 5 детей-инвалидов, которые нуждаются в препаратах «Сабрил» и «Прогликем». Но данные лекарства не включены в государственный реестр, потому что не зарегистрированы на территории России. Родители детей были вынуждены покупать лекарства, стоимостью 100 тысяч рублей на годовой курс, за свой счет. Прокуратура Пермского края обратилась в суд

- Нарушенные права детей-инвалидов восстановлены, по исковым заявлениям прокурора края за ними признано право на бесплатное обеспечение препаратами «Сабрил» и «Прогликем», на краевое министерство здравоохранения возложена обязанность по обеспечению таких детей необходимыми лекарственными препаратами в дозах, рекомендуемых уполномоченной медицинской организацией, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Теперь все дети на длительный срок обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Кроме того, о проблемах льготного лекарственного обеспечения таких детей прокурор региона проинформировал Губернатора Пермского края.

Кроме того, о проблемах льготного лекарственного обеспечения таких детей прокурор региона проинформировал Губернатора Пермского края.